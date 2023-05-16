Найбільшими імпортерами української продукції залишаються: Молдова, Казахстан, Азербайджан.

Україна в квітні експортувала 6,55 тис. тонн молочних продуктів, що на 27% менше, ніж в березні. Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), зниження об’ємів відбулося майже в усіх категоріях.

Зокрема, молока та вершків незгущених експортовано 1,66 тис. тонн, що на 33% менше порівняно з березнем, молока та вершків згущенних – 988 тонн (на 40% менше). Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір продані за кордон в обсязі 200 тонн (зменшилось на 17%).

Водночас молочної сироватки експортовано 1,03 тис. тонн (на 17% менше), масла вершкового – 808 тонн (на 4% менше), морозива – 824 тонн (більше на 2%), сирів всіх видів – 515 тонн (менше на третину).

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За словами аналітика УКАБ Максима Гопки таке стрімке зменшення об’ємів експорту спричинено декількома факторами: блокада українського імпорту та ускладнений рух транзитом через східноєвропейські країни; пасивний попит в світі.

"Незважаючи на те, що деякі заборони вже зняті, однак вони дуже негативно вплинули на зовнішньоекономічну ситуацію в галузі. Востаннє такі об’єми експорту спостерігалися рік тому, перед тим, як Європарламент підтримав призупинення дії ввізних мит на українську агропродукцію", – зазначив експерт.

За його словами, якщо порівнювати об’єми експорту молочних продуктів до Польщі, то вони скоротились з 830 тонн (у березні) до 242 тонн (у квітні). Найбільшими імпортерами української продукції залишаються: Молдова, Казахстан, Азербайджан.

Разом з тим Гопка говорить, що низький світовий попит на молочні продукти зберігається, проте останні сесії світової молочної платформи Global Dairy Trade були оптимістичні та дають надію на тренд до зростання попиту в середньостроковій перспективі.

За підрахунками УКАБ, імпорт за місяць зріс на 3% та становить 5,17 тис. тонн. Найбільш помітно зросли об’єми молока та вершків (враховуючи згущенну продукцію) – на 74% і становлять 142 тонни.

Ціни на продукти в Україні - деталі

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