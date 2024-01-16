Основною причиною такого помітного подорожчання є істотне скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку.

Станом на вівторок, 16 січня 2024 року, ціни на буряки на ринку України з кінця минулого тижня вже зросли в середньому на третину. Вони на 74% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Як йдеться на аналітичній платформі EastFruit, наразі вартість буряків складає 12-16 грн/кг. Основною причиною такого помітного подорожчання називають істотне скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку.

"Більшість українських господарств не мають у розпорядженні обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах на цей час вже порядком виснажені", – зазначають експерти.

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Вони додають, що при цьому торговельна активність у цьому сегменті доволі висока, що також підстьобує цінове зростання.

Ціни на продукти в Україні

Станом на початок січня 2024 року всі овочі "борщового набору" в Україні, крім цибулі та моркви, коштують на 20% дорожче, ніж рік тому. Рекордсменом по зростанню ціни за рік стала картопля.

Експерти зазначають, що наразі оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію, як у гривні, так і в перерахунку на долари або євро. Фактично за рік ціни на цей товар зросли в 3,5-4,0 раза.

Крім того, бʼє рекорди вартість молока. Зазначається, що за півроку ціни на нього зросли майже на третину. у грудні ціни на молоко-сировину перевищили рівень у 15 грн/кг, тоді як ще у липні складали в середньому 11,6 грн/кг. Тобто відбулося зростання на 30%.

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