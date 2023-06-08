За попередньою оцінкою через підрив ГЕС загинули близько 28 тисяч карасів.

За фактом масової загибелі риби на Дніпропетровщині внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС розпочато розслідування.

Як повідомили в офісі Генерального прокурора України Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст.441, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води в Каховському водосховищі. В результаті цього біля с. Мар'янське Криворізького району сталася масова загибель водних біоресурсів, що може призвести до екологічної катастрофи.

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою фіксації негативних наслідків та встановлення розміру шкоди, завданої довкіллю. На місці події працюють прокурори, правоохоронці та представниками державних контролюючих органів області.

Як уточнює голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, за попередніми оцінками, загинуло понад 850 кілограмів біоресурсів. До населеного пункту в Зеленодольській громаді виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. За їхніми підрахунками, загинули близько 28 тисяч карасів, повідомляє Gorod.dp.ua.

"Збиток, нанесений рашистами рибному господарству області, склав понад 7,6 мільйонів гривень. Але навряд чи взагалі грошима можна оцінити шкоду, яку окупанти завдали природі Дніпропетровщини і в цілому України. Це екоцид. І за нього ворог відповідатиме", – наголосив Сергій Лисак.

Лисак також зазначив, що таке фахівці бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили. Мертву рибу утилізовано.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня Каховська ГЕС була підірвана окупантами. Гребля отримала серйозні пошкодження, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища. Під загрозою підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів.

7 червня з'явилася інформація про те, що окупанти знали, як мінувати Каховську ГЕС.

Аграрії заявили про те, що підрив Каховської ГЕС залишить Україну без урожаїв на довгі роки.

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