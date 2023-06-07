Не виключено, що робітники російської енергетичної структури консультували окупантів, де саме закласти вибухівку.

Головний інженер "Укргідропроекту" Микола Калінін заявив, що Каховську ГЕС могли підірвати лише зсередини, оскільки вона збудована так, щоб витримувати надпотужні удари ззовні.

Про це Калінін сказав в інтерв’ю виданню Тексти, зазначивши при цьому, що враховуючи те, як була спроектована ГЕС, будь-які розмови, що вона могла якось сама зруйнуватися, не мають під собою жодних підстав, це виключено.

Калінін наголосив, що "Укргідропроект"– це українська установа, що спеціалізується на проєктуванні об’єктів енергетики ще з першої половини XX століття.

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На запитання, яким чином станцію могли зруйнувати він відповів: "Мало бути кілька вибухів, які були проведені одночасно. Скоріш за все була замінована сама гребля, якраз у тих прольотах, які були відкриті, і, можливо, трохи далі. Плюс була замінована сама будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати для генерування електроенергії. Звернімо увагу – замінована зсередини. Бо, як я казав вже вище, гребля була спроєктована і побудована так, щоб витримувати надпотужний удар ззовні. Але не підриви зсередини".

Калінін не виключає, що окупантів консультували, де саме закласти вибухівку, робітники російської енергетичної структури, які там працювали.

"Те, що була підірвана саме будівля ГЕС, може свідчити й про те, що росіяни хотіли зруйнувати не лише греблю, а й всю ГЕС як енергооб’єкт загалом", - додав він.

Калінін також пояснив, чому не було чутно потужного вибуху. За словами спеціаліста, його і не могли почути, оскільки все це було закладено в глибині будівлі ГЕС – у внутрішніх приміщеннях, нижче рівня води.

Головний інженер "Укргідропроекту" вважає, що ГЕС реально відбудувати. "Ми готуємось, що після деокупації це питання швидко вирішуватимуть. Так, щоб нова ГЕС була потужнішою і кращою", - сказав Калінін.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня Каховська ГЕС була підірвана окупантами. Дамба зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища. Під загрозою підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом в ході якої сторони обговорили підрив росіянами Каховської ГЕС. В ході діалогу Ердоган заявив про можливість створення комісії за участю експертів від України, РФ, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину, для детального розслідування вибуху на Каховській греблі.

7 червня 2023 року в Україні екстрено змінили режим роботи ГЕС. Режим роботи ГЕС змінено для того, щоб зменшити масштаби затоплення шляхом зниження об'єму води, що надходить у Каховське водосховище.

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