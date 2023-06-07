Загалом понад 500 тисяч гектарів землі залишилися без зрошення.

Підрив Каховської ГЕС залишить велику кількість полів без зрошення. Лівий берег Херсонської області дуже сильно постраждає, оскільки ці території більше за інших залежали від води, яку давала ГЕС.

Про це в ефірі ТСН заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, зазначивши при цьому, що можливість зрошення цих територій забезпечувалася за рахунок Південно-Кримського та Каховського каналів.

"Ми втрачаємо 14% від нашого загального експорту, оскільки в 2021 році в Херсонській області було вирощено 4 мільйони тонн зернових. Це наш експортний потенціал, який давав Україні можливо заробляти", - зазначив експерт.

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За словами експерта, 94% сільськогосподарських земель Херсонської області отримували воду з цього каналу. Також від цієї води залежали 74% земель у Запорізькій області, 30% земель у Дніпропетровській області.

"Загалом понад 500 тисяч гектарів землі залишилися без зрошення. Повна відсутність зрошення призведе до того, що після деокупації ми зіткнемося ситуацією, коли на цих територіях буде вже неможливо займатися сільським господарством", - зазначив експерт.

За словами експерта дуже сильно постраждають молочні товарні комплекси, оскільки вирощувати худобу без силосу, без кормів, які необхідно вирощувати на своїх полях неможливо.

Марчук також зазначив, що підрив ГЕС вдарить по вирощуванню овочів. "35% всього материкового забезпечення борщовим набором, тобто цибуля, капуста, морква, буряк, надходили з Херсонської та Запорізької областей. У Херсонській області до відновлення ГЕС ми нічого не зможемо виростити", - заявив експерт.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, почався неконтрольований спуск води.

Незабаром стало відомо про те, що станція відновленню не підлягає.

Станом на 7 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,5 метра, на Правобережжі Херсонської області затоплено 1 852 будинки.

7 червня 2023 року в "Укргідроенерго" повідомили, коли стабілізується рівень води.

У Мінагрополітики зробили страшний прогноз через знищення Каховської ГЕС.

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