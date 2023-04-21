Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна змінити на території Польщі.

Сьогодні, 21 квітня, Польща розблокувала транзит сільськогосподарської продукції з України.

Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, перші транспортні засоби з продуктами харчування з України, які перетнуть пункт пропуску "Дорогуськ" у Люблінському воєводстві, поїдуть до Німеччини та Нідерландів. У цих вантажівках - крупи, кукурудза і яйця.

Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, зроблені на українсько-польському кордоні, не можна змінити на території Польщі. Це гарантує, що транзитні товари не будуть продані на польському ринку.

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Транзит має закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свіноуйсьце або Щецина або за межами території Польщі.

Зернові, яйця, м'ясо птиці та продукти бджільництва будуть охоплені електронною системою нагляду. Транспортні засоби, які їх перевозять, будуть опломбовані, а їхні маршрут відстежуватимуть.

"Зараз відбувається завершальний етап підготовки. П'ять вантажівок просто чекають, коли їх сформують у колону з офіцерами у формі. Це новий спосіб охорони транспорту. Служби будуть супроводжувати водіїв і таким чином стежити за тим, щоб вміст вантажів в цих вантажівках – крупи, кукурудзу і яйця – не розвантажили на території Польщі", – повідомив кореспондент Рох Ковальський.

Польща і транзит українського зерна

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Повідомлялося, що заборона стосуватиметься також транзиту українського зерна в треті країни.

Щоб якось вирішити проблему, Єврокомісія прив'язала видачу фінансового пакету на 100 млн євро, який був запропонований п'яти державам на тлі кризи з українським зерном, до скасування цими країнами односторонніх заборон.

18 квітня 2023 року Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна.

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