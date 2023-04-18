Транзит зерна відновлять в ніч проти 22 квітня.

Україна і Польща досягли порозуміння у питанні транзиту українського зерна польською територією після того, як Польща запровадила заборону на ввезення українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Його відновлять в ніч з 20 на 21 квітня 2023 року.

Як повідомляє прес-служба Мінекономіки, таку заяву зробила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками перемовин у Варшаві.

"Ми ставимось до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща ставиться до наших проблем. Тому ми маємо оперативно і конструктивно реагувати на цю кризову ситуацію. За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня поточного року", – розповіла міністр.

Відео дня

Свириденко наголосила, що зараз український Уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

Заборона на імпорт зерна з України

Першою рішення про призупинення імпорту українського зерна та сільгоспродукції ухвалила Польща. Згодом аналогічне рішення прийняли в Угорщині на тлі невдоволення місцевих фермерів, які не можуть конкурувати з більш дешевим українським товаром.

Пізніше аналогічне рішення ухвалила Словаччина. Таке ж рішення закликає ухвалити і правляча партія Румунії.

Водночас в Європейській комісії односторонні рішення Польщі та Угорщини щодо заборони на імпорт української продукції засудили.

Вас також можуть зацікавити новини: