Запропонований Єврокомісією пакет залежить від того, чи скасують держави-члени свої односторонні заходи.

Єврокомісія прив'язала видачу фінансового пакету на 100 млн євро, який був запропонований п'яти державам на тлі кризи з українським зерном, до скасування цими країнами односторонніх заборон.

Про це оголосили у своїй заяві віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський після зустрічі з представниками Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та України, повідомляє "Європейська правда".

Запропонований Єврокомісією пакет заходів включає другий транш фінансової підтримки постраждалих фермерів, виняткові захисні заходи щодо ключових продуктів та заходи, спрямовані на сприяння транзиту українського експорту зерна через "коридори солідарності".

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"Запропонований Єврокомісією пакет залежить від того, чи скасують держави-члени свої односторонні заходи. Ми підкреслили важливість швидкого дотримання загального підходу ЄС, а не односторонніх рішень, щоб уникнути численних заборон та рішень, які ставлять під загрозу внутрішній ринок", – заявили Домбровскіс та Войцеховський.

Ситуація з українським зерном

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та десятків інших видів продовольства з України. Цей крок є тимчасовим і поки триватиме до 30 червня. Заборона стосується і транзиту агропродукції до третіх країн.

Таке ж рішення про тимчасову заборону на ввезення зерна та ряду інших сільгосппродуктів з України ухвалила Угорщина. 17 квітня рішення про заборону на українське зерно ухвалила Словаччина.

18 квітня 2023 року Єврокомісія заявила про намір збільшити підтримку фермерів 5 країн. Повідомлялося, що другий пакет підтримки Єврокомісії для фермерів з п'яти країн, включаючи Польщу, буде збільшено з 75 млн євро до 100 млн євро.

19 квітня 2023 року Болгарія заявила про те, що вводить заборона на імпорт продуктів з України. Того ж дня Угорщина розширила заборону на імпорт продуктів з України. Заборона поширюється на зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олыю, мед та деякі види м'яса.

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