Українське зерно проходитиме через територію Польщі транзитом, без розвантаження.

На тлі масових протестів польських фермерів у зв'язку з ввезенням в країну зерна з України, польська сторона ухвалила рішення про те, що українське зерно везтимуть через Польщу транзитом до третіх країн.

Як заявив речник польського уряду Петро Мюллер, розвантаження українського зерна в Польщі не буде, повідомляє "Укрінформ".

"Найближчими днями будуть розроблені механізми, які припинять такий експорт зерна, який досі призводив до дестабілізації продовольчого ринку Польщі. Ми подбаємо про те, щоб цей експорт проходив таким чином, щоб він йшов безпосередньо в треті країни, без розвантаження товару в Польщі", - зазначив Мюллер.

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Також повідомляється, що глава Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марцін Пшидач повідомив, що українське зерно потрібно вивезти з Польщі до збору врожаю. За його словами, це вимагатиме розвитку інфраструктури, транспортних коридорів та ущільнення кордону, щоб не було можливості спекулювати на польському ринку українським зерном.

Ситуція з українським зерном у Польщі

Польські фермери протестують проти ввезення в країну українського зерна, оскільки це позбавляє їх можливості релізувати власну подукцію.

16 лютого 2023 року відбувся 48-годинний протест польських фермерів неподалік від пункту пропуску Дорогуськ (дорога з Києва на Хелм).

7 березня 2023 року в Польщі фермери заблокували дорогу державного значення. Причиною мітингу стало здешевлення цін на продовольство внаслідок збільшення його імпорту.

5 квітня 2023 року стало відомо про те, що міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через кризу з українським зерном. Рішення про відставку було ухвалено на тлі масових протестів польських фермерів у зв'язку з поставками в країну зерна з України.

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