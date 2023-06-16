Польські садівники наполягають на недопущенні повторення ситуації, аналогічної з українськими зерновими, коли безконтрольний імпорт обрушив ринок і викликав падіння цін.

Асоціація садівників Польщі звернулася до міністра сільського господарства Роберта Телуша з проханням вжити термінових заходів, для того щоб обмежити імпорт полуниці з України і згодом повністю зупинити його.

Польські садівники наполягають на недопущенні повторення ситуації, аналогічної з українськими зерновими, коли імпорт обрушив ринок і викликав падіння цін, повідомляє польське видання sad24.pl.

"У зв'язку з інформацією, що з'явилася в останні дні, про імпорт великої кількості промислової полуниці з України до Польщі ми просимо міністра сільського господарства і розвитку сільських територій втрутитися і вжити термінових заходів, щоб припинити можливу практику", - йдеться в заяві Асоціації.

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Польща та український агроімпорт

На тлі масових протестів місцевих фермерів Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія обмежили імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Обмеження були пов'язані з тим, що аграрна продукція з України нібито позбавляла місцевих фермерів можливості реалізувати свою продукцію. Річ у тім, що на тлі скасування митних зборів у травні 2022 року в ЄС, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції.

Європейська комісія наприкінці квітня досягла угоди з цими чотирма державами і Румунією, що передбачає, що вони зможуть блокувати збут української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на своїй території, але не будуть перешкоджати транзиту агропродукції до інших країн. Також ЄК виділила 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам в п'яти названих країнах.

У червні 2023 року Єврокомісія подовжила заборону на імпорт продовольства з України. Заборону подовжено до 15 вересня цього року.

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