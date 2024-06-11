Однією з причин є скорочення пропозиції суниці садової на ринку через завершення сезону реалізації ранніх сортів.

Якщо протягом останніх тижнів ціни на полуницю знижувались, то на цьому тижні українські виробники суттєво підвищили відпускні ціни на свою продукцію.

Аналітики EastFruit зазначають, що в господарствах країни ягода піднялась у ціні в середньому на 39%, якщо порівнювати з минулим робочим тижнем. Сьогодні місцеві садівники відвантажують суницю садову по 60-90 грн/кг ($1,48-2,23/кг) у залежності від якості та обсягу продукції.

Виробники кажуть, що існує кілька причин для такої динаміки. Головною з них є скорочення пропозиції ягоди на ринку, що відбувається через завершення сезону реалізації ранніх сортів.

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При цьому попит на суницю залишається на високому рівні: це стосується як свіжого ринку, так і переробних компаній. За словами аналітиків, після подорожчання відпускні ціни на ягоду в країні виявились в середньому на 30% більші, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023-го.

Ціни на ягоди в Україні – останні новини

У кінці травня повідомлялось про зниження ціни на черешню. Так, на гуртовому ринку "‎Шувар" ягода коштувала тоді від 100 до 140 грн/кг, у той час як на початку сезону середня ціна була вищою за 170 грн/кг.

Також нещодавно експерти спрогнозували ціни на полуницю. На їхню думку, вони повинні знижуватись протягом цього місяця і досягнуть свого мінімуму на початку сезону консервацій.

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