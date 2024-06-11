Якщо протягом останніх тижнів ціни на полуницю знижувались, то на цьому тижні українські виробники суттєво підвищили відпускні ціни на свою продукцію.
Аналітики EastFruit зазначають, що в господарствах країни ягода піднялась у ціні в середньому на 39%, якщо порівнювати з минулим робочим тижнем. Сьогодні місцеві садівники відвантажують суницю садову по 60-90 грн/кг ($1,48-2,23/кг) у залежності від якості та обсягу продукції.
Виробники кажуть, що існує кілька причин для такої динаміки. Головною з них є скорочення пропозиції ягоди на ринку, що відбувається через завершення сезону реалізації ранніх сортів.
При цьому попит на суницю залишається на високому рівні: це стосується як свіжого ринку, так і переробних компаній. За словами аналітиків, після подорожчання відпускні ціни на ягоду в країні виявились в середньому на 30% більші, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023-го.
Ціни на ягоди в Україні – останні новини
У кінці травня повідомлялось про зниження ціни на черешню. Так, на гуртовому ринку "Шувар" ягода коштувала тоді від 100 до 140 грн/кг, у той час як на початку сезону середня ціна була вищою за 170 грн/кг.
Також нещодавно експерти спрогнозували ціни на полуницю. На їхню думку, вони повинні знижуватись протягом цього місяця і досягнуть свого мінімуму на початку сезону консервацій.