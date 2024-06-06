Експерти вважають, що ціна продовжить знижуватися.

Ціни на огірки в Україні стрімко знижуються, тому що на початку червня традиційно збільшується пропозиція на ринку.

Аналітики EastFruit зазначили, що на сьогодні виробники здебільшого продають огірки по 20-45 грн/кг ($0,50-1,12/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

Причиною падіння ціни на огірки, на думку експертів, став так званий сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція цих овочів із місцевих господарств.

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При цьому експерти вказали, що ціна на огірки могла б знизитися більше, якби не скорочення врожаю через дощі. Як результат, ціна на огірки в Україні знизилася в середньому на 30% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Водночас виробники не виключають, що вартість огірків знизиться ще більше, коли почнуть масово продавати огірок із відкритого ґрунту.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Аналітик Максим Гопка розповів, що ціни на яйця за рік знизилися майже вдвічі, не чекаючи сезонних чинників. Так, середня ціна яєць становить 37,93 гривні за десяток проти 66,40 гривні за десяток у 2023 році.

Водночас він зазначив, що ціни на овочі будуть поступово знижуватися, зокрема й на огірки.

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