Вартість зростає через обмежену пропозицію на світовому ринку.

У травні 2024 року законтрактовано 620 тонн української соняшникової олії на експорт, який відбувається дуже швидкими темпами. Проте, у липні-серпні темпи експорту можуть сповільнитися. Водночас ціни на вказану продукцію ростуть, повідомляє Всеукраїнська аграрна рада.

"Ціни на соняшникову олію зростають через обмежену пропозицію на світовому ринку. Основними виробниками соняшникової олії у світі є РФ та Україна. Росія експортує більшість своєї продукції до Китаю, тоді як інші країни-покупці звертаються до України, де пропозиція є обмеженою. Це призводить до зростання цін на соняшникову олію. Закупівельна ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низький рівень запасів", – підкреслюють у ВАР.

Зазначається, що відновлення роботи портів у березні-лютому призвело до значного зменшення запасів соняшника, що також впливає на зростання цін. Водночас переробні заводи працюють з мінімальним прибутком в очікуванні нового сезону олійних культур.

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"Поточні ціни часто приносять заводам мінімальний прибуток або навіть збитки, але їхня головна мета – підтримувати роботу до початку сезону ріпака, коли на переробку надійде новий врожай. На цьому тижні очікується подальше зростання цін на соняшник. Заводи продовжуватимуть купувати соняшник за наявними цінами, які коливаються в межах 18 100-18 200 гривень. До кінця тижня-початку наступного очікується, що закупівельні ціни досягнуть 19 тисяч гривень за тонну", – прогнозують експерти.

Ціни на продовольство

Ціни на апельсиновий сік злетіли до рекордних максимумів через негоду та хвороби в Бразилії, найбільшому світовому експортері, що спонукало виробників вивчати можливість використання мандаринів для виробництва напою.

Відроджена можливість України експортувати зернові викликає у виробників із Євросоюзу питання щодо конкуренції. Однак майбутня інтеграція України в ЄС може дати можливість для блоку посилити свій вплив на світових продовольчих ринках.

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