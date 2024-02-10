Туреччина активно імпортує український соняшник, а також закуповує готову олію.

Туреччина протягом останніх кількох років була головним покупцем соняшникової олії російського виробництва, але у 2022 році після відкриття "зернової угоди" Україна стала активно експортувати в регіон соняшник, тому обсяги виробництва соняшникової олії всередині країни зросли, а обсяги його імпорту знизилися. Про це розповів виконавчий директор Масложирового союзу РФ Михайло Мальцев, пише "УкрАгроКонсалт".

"До того ж Туреччина переключилася на ввезення олії з України, яка демпінгувала на ринку до кінця 2023 року. Але все одно Туреччина залишається на третьому місці за обсягами імпорту олійно-жирової продукції з РФ", – зазначив експерт.

За його словами, минулого року Україна стала активніше захищати сектор переробки, постачаючи за кордон менше соняшнику. У Туреччині ж урожай цієї культури скоротився через землетруси та несприятливі погодні умови. Тому країна купуватиме більше продукції за кордоном.

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Водночас, за підсумками 2023 року, Туреччина скоротила закупівлю соняшникової олії з РФ приблизно на третину, однак залишається ключовим ринком для російських експортерів.

"Туреччина є головним покупцем соняшнику та соняшникової олії у Чорноморському регіоні. Тільки для покриття внутрішніх потреб їй необхідно приблизно 1,4 млн тонн соняшникової олії на рік, крім того, приблизно такі ж обсяги продукту йдуть із країни на експорт", – зазначив експерт.

Українська агропродукція

Україна збільшила імпорт агропродукції. У 2023 році в Україну було ввезено агропродукції на 7,1 млрд дол., що майже на 13% більше, ніж у 2022 році, коли цей показник склав 6,3 млрд дол.

До того ж у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62% у порівнянні з 53% 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі й ставши максимальною за часи незалежності нашої держави.

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