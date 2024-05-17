Майбутня інтеграція України в Євросоюз може зміцнити Європу, а не послабити її.

Відроджена можливість України експортувати зернові викликає у виробників із Євросоюзу питання щодо конкуренції. Однак майбутня інтеграція України в ЄС може дати можливість для блоку посилити свій вплив на світових продовольчих ринках. Про це пише Euractiv.

Експерти на Європейському кукурудзяному конгресі в Парижі 15 травня відмітили, що українська кукурудза найбільше постраждала від блокади чорноморського експортного шляху на початку війни. Але київський експорт зараз відновив потужності, повернувшись до довоєнного рівня.

"Окрім Одеського порту, який встановив рекорд із 5,4 мільйонами тонн експорту минулого місяця, Україна розвинула автомобільні та залізничні перевезення через інші коридори", - зазначив на зустрічі консультант із аграрних ринків Артур Портьє. Відео дня

За його словами, такі порти, як Ізмаїл і Рені в дельті Дунаю, приваблюють інвесторів. Порт Рені пройшов шлях від нульового експорту до війни і, станом на сьогодні, вже сягнув 1,5 мільйона тонн кукурудзи на місяць. Крім портів, існують ще автомобільні коридори, які забезпечують близько 6-7 мільйонів тонн експорту на місяць.

Зазначається, що зростання виробництва в Європі стагнує та оцінюється приблизно в 66 млн тонн до 2024-2025 років. У той же час попит на кукурудзу зростає в усьому світі через використання у виробництві етанолу. Зростання населення в невиробних країнах, таких як на півдні від Сахари в Африці, підкреслює важливість цього товару.

За словами Портьє, виробництво в ЄС навряд чи встигне зі зростаючим попитом в світі, оскільки таке збільшення не буде сумісним ні з Зеленою угодою, ні з небажанням Європи редагувати геном для росту виробництва.

За таким сценарієм можливим виходом була б гіпотетична інтеграція України в Європейський Союз, "тоді ми виробляли б 118 мільйонів тонн кукурудзи, у той час коли Бразилія виробляє 122 мільйони тонн і могли би стати великим світовим виробником і експортером", - сказав Портьє.

"Україна могла б зміцнити Європу, а не послабити її, якщо це робитиме розумно, надавши їй фору та переосмисливши державну політику", - сказав член Європейського парламенту від Румунії та колишній комісар з питань сільського господарства Дачіан Чолош.

Він запропонував, щоб ЄС призначив "спеціального посланника" в Україні на період від 2 до 3 років, щоб переконатися, що політика є частиною плану реконструкції.

За словами Портьє, нині виробництво кукурудзи в Україні йде навіть краще, ніж інших зернових культур. Оскільки, на відміну від пшениці, 20% якої виробляється на окупованих територіях, посіви кукурудзи переважно вирощуються на півночі країни, яка менше постраждала від війни.

Експорт української агропродукції - останні новини

Морський експорт зерна з України повернувся до довоєнного рівня. Це стало можливим за допомогою того, що Україна змогла викинути російський флот із Чорного моря. Саме це забезпечило безперешкодний прохід кораблів з українською агропродукцією.

13 травня начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що в Україні запанував морський експорт. Він тоді відзначив, що якщо раніше саме шлях через Дунай відіграв дуже суттєву і важливу роль в українському експорті, то зараз ситуація змінилась.

Вас також можуть зацікавити новини: