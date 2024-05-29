Виробники вивчають можливість використання мандаринів для виробництва напою.

Ціни на апельсиновий сік злетіли до рекордних максимумів через негоду та хвороби в Бразилії, найбільшому світовому експортері, що спонукало виробників вивчати можливість використання мандаринів для виробництва напою, пише Financial Times.

Зазначається, що ф'ючерси на апельсиновий сік, які дозволяють гравцям галузі хеджуватися від коливань цін, зростали з кінця 2022 року. Саме тоді ураган, а потім похолодання спустошили гектари апельсинових гаїв у Флориді, головному регіоні вирощування апельсинів у США, другому за величиною виробнику у світі. Але у травні ралі цін різко прискорилося, оскільки перспектива похмурого врожаю в Бразилії викликала паніку на ринку.

Ф'ючерси на концентрований апельсиновий сік, що торгуються на Міжконтинентальній біржі в Нью-Йорку, 28 травня досягли $4,92 за фунт, що майже вдвічі перевищує ціну рік тому.

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"Це криза. Ми ніколи не бачили нічого подібного, навіть під час сильних морозів і ураганів", – заявив президент Міжнародної асоціації виробників фруктових та овочевих соків (IFU) Кес Кулс.

За словами IFU, катастрофічний дефіцит викликав побоювання щодо зростання цін, яке вдарить по споживачах і докорінно змінить світову індустрію апельсинового соку.

Журналісти підкреслюють, що зазвичай виробники можуть подолати відмінності у смаку від сезону до сезону, змішуючи запаси замороженого апельсинового соку, термін придатності якого становить два роки, з новим урожаєм минулого сезону. Але три роки поспіль скорочення поставок призвели до виснаження запасів.

Експерименти на ринку

Довгостроковим рішенням проблеми нестачі апельсинів, на думку Кулса, може стати виробництво апельсинового соку з мандаринів, дерева яких є більш стійкими до зміни клімату в регіонах вирощування. І промисловість вже експериментує. В Японії, яка зазвичай імпортує 90% апельсинового соку, переважно з фруктів, вирощених у Бразилії, дефіцит пропозиції посилився через слабку ієну, що призвело до подальшого зростання вартості імпорту. Тому власник мережі супермаркетів 7-Eleven звернувся до внутрішніх поставок мандаринів, запустивши виробництво мандаринового та апельсинового соку.

IFU розглядає можливість розпочати регуляторний процес, щоб дозволити напою містити інші цитрусові, окрім апельсинів. Це вимагає законодавчих змін, спочатку в кодексі харчових стандартів Codex Alimentarius, встановленому органами ООН, а потім на національному рівні.

Ситуація повторюється

20 років у світі спостерігався схожий дефіцит, коли у США вперше було виявлено невиліковну хворобу позеленіння цитрусових. Тоді Бразилія взялася заповнити цей дефіцит, але наразі і південноамериканський сільськогосподарський центр також починає відчувати труднощі. Бразильські апельсинові гаї постраждали від вищих за середні температур і нижчої за середню кількості опадів. За оцінками Rabobank, майже 40% апельсинових гаїв в основному регіоні вирощування на південному сході країни заражені позеленінням цитрусових.

Керівники галузі кажуть, що споживачі, швидше за все, відчуватимуть наслідки протягом багатьох років. Багато виробників вже перекладають зростання витрат на своїх клієнтів. Тим часом, споживчий попит не демонструє жодних ознак послаблення.

Кризи на продовольчому ринку

У 2024 року почало лихоманити світовий ринок какао. У березні ріст цін на какао-боби досяг пікового значення. Контракти досягли рівня, який приблизно вдвічі перевищував попередній рекордний показник.

Потім вартість поступово почала знижуватись. Так, на початку травня на торгах у Нью-Йорку какао подешевшало на 7,6%, до 6990 доларів за тонну, після чого частково ліквідувало втрати та торгувалося на 0,9% вище. Загалом, ціни перебувають на шляху до тижневого зниження на 28%, що стало найбільшим падінням з 1959-го.

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