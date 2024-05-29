На ринок впливає сезонне збільшення пропозиції.

В Україні зберігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту. Так, станом на кінець травня продукція врожаю 2024 року пропонується до продажу в межах 6-10 грн/кг ($0,15-0,25 /кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що основною причиною знижувальних цінових коригувань в даному сегменті виробники називають сезонне збільшення пропозиції капусти нового врожаю, а також досить невисокий попит на дану продукцію.

За словами експертів, фермери змушені активно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надлишкову пропозицію на ринку. Більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти. Також ситуацію погіршують досить невисокі темпи збуту продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі купують невеликими партіями, враховуючи відносно короткий термін реалізації.

Відео дня

Наразі ціна на ранню капусту в Україні вже в середньому на 82% нижча, ніж в аналогічний торішній період. При цьому виробники не виключають, що тенденція до зниження цін у даному сегменті збережеться на ринку й надалі.

Останні новини агроринку

Ціни на апельсиновий сік злетіли до рекордних максимумів через негоду та хвороби в Бразилії, найбільшому світовому експортері, що спонукало виробників вивчати можливість використання мандаринів для виробництва напою.

Станом на другу половину травня виробники відвантажують картоплю врожаю 2023 року по 15-22 грн/кг ($0,38-0,55/кг) залежно від якості, сорту та обсягу партії. Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: