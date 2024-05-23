Підвищувати вартість фермерам вдається на тлі сезонного скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту.

Станом на другу половину травня виробники відвантажують картоплю врожаю 2023 року по 15-22 грн/кг ($0,38-0,55/кг) залежно від якості, сорту та обсягу партії. Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, пише EastFruit.

Зазначається, що підвищувати ціни на картоплю фермерам вдається на тлі сезонного скорочення пропозиції в умовах стабільного попиту. До того ж оптові компанії нерідко скаржаться на брак якісної картоплі у виробників, що не дає змоги сформувати достатню кількість партій для закупівлі.

Так, торішня картопля в Україні коштує в середньому вже в 3,4 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас багато операторів ринку впевнені в подальшому подорожчанні цієї продукції, оскільки відсоток некондиційної продукції цього року досить високий, а запаси в господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися.

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Ціни на овочі

Ціни на огірки пішли вниз. Тепличні комбінати України ведуть реалізацію огірка по 20-60 грн/кг ($0,51-1,52/кг). Головною причиною знижувального цінового тренду представники тепличних комбінатів вважають сезонне збільшення пропозиції цієї продукції в умовах досить низького попиту.

В Україні почали знижуватися ціни в сегменті якісної цибулі, оскільки в Україну почали надходити оптові партії нового врожаю з Узбекистану та Азербайджану. З огляду на надлишок цибулі на ринку країн Центральної Азії, поставки продукції на ринок України з цих країн будуть вигідними, навіть якщо ціни на ринку України продовжать знижуватися.

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