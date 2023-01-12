Верховна Рада ухвалила закон про гарантії повернення валютної виручки при експорті зерна.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану" проголосували 231 народний депутат.
Згідно з пояснювальною запискою, метою проекту є створення механізму для забезпечення своєчасного і в повному обсязі надходження валютної виручки за експортними операціями та регулювання платіжного балансу України при експорті окремих сільськогосподарських товарів з України шляхом запровадження режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану.
"Ухвалення закону сприятиме надходженню валютної виручки та запобігатиме необґрунтованому витоку капіталу з держави шляхом створення запобіжників для зменшення випадків закупівель сільськогосподарської продукції за готівковий розрахунок та подальшого експорту цієї продукції без повернення валютної виручки від таких операцій в Україну", – йдеться в документі.
Експорт зерна з України: подробиці
22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" та створення безпечних маршрутів.
1 серпня з Одеси вийшло перше із 24 лютого судно з українським продовольством.
17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.
За підрахунками Міністерства інфраструктури, станом на 9 січня загалом в рамках "зернової ініціативи" порти Великої Одеси вже відправили для країн Африки, Азії та Європи 17 млн тонн агропродукції.