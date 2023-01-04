Це на 50% менше, ніж було у 2021 році.

У 2022 році українські аграрії експортували агропродукції на 20 млрд доларів, проте показники набагато нижчими, ніж були до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як завив міністр агрополітики та продовольства України Микола Сольський під час інформаційного марафону, це на 50% менше, ніж було у 2021 році.

"Орієнтовно це цифра не менше 20 млрд доларів, якщо ми говоримо про суму. Це те, що було експортовано протягом календарного року", - сказав він.

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Експорт під час війни:

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозували, що у 2022 році українська експортна виручка від продукції агропромислового комплексу становитиме близько 23,3 млрд дол., що на 16% менше аналогічного показника 2021 року.

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

17 листопада стало відомо, що реалізацію "зернової ініціативи" подовжено ще на 120 днів.

У грудні 2022 року Україна вийшла на нові ринки експорту.

За підсумками 2022 року в умовах війни український бізнес експортував товарів на 44,1 млрд доларів і вагою 99,8 млн тонн.

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