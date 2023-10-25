Відповідна форма міжнародного сертифікату оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

Україна тепер зможе експортувати м’ясо птиці до Кувейту.

Про це повідомили в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. У відомстві нагадали, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування потужностей.

"Ще одна хороша новина для вітчизняних виробників. Держпродспоживслужбою в тісній співпраці з МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме м'яса птиці та продуктів з нього до Держави Кувейт", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що відповідна форма міжнародного сертифікату оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в рубриці "Міжнародне співробітництво", в розділі "Ветеринарія та безпечність", в підрозділі "Сертифікати на експорт з України".

Також в розділі "Вимоги країн світу" можна ознайомитись із переліком обов'язкових документів, що мають супроводжувати вантаж при експорті м'яса птиці та продуктів із м'яса птиці до Кувейту.

Експорт української агропродукції

За 2022 рік Україна погодила з іноземними партнерами 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт продукції тваринного походження до 12 країн світу.

Станом на початок літа для українських виробників молока і молокопродуктів були відкриті ринки 31 країни. Також для цих продуктів в червні було відкрито ринок Канади.

В жовтні досягнуто домовленості щодо експорту нових видів продукції українського виробництва в Азербайджанську Республіку та в Республіку Північна Македонія.

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