Очолює рейтинг імпортерів українського м'яса Саудівська Аравія.

У 2021 році був оновлений абсолютний рекорд за обсягами експорту м'яса птиці - 459 тис. т, також на 29% зросла вартість його реалізації (716 млн дол.).

Про це як повідомляє "Інститут аграрної економіки", заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Богдан Духницький.

"В цілому за 2021 рік Україні вдалося збільшити виторг від експорту м'яса і субпродуктів на 30% – до 846 млн дол. Крім зростання зарубіжних продажів м'яса птиці, фіксувалося і нарощування в сегменті замороженої яловичини", - зазначив експерт.

За його словами, в цей час вітчизняна м'ясопродукція експортується в країни Близького Сходу, Інші частини Азії, Євросоюз, СНД і Африку. При цьому частка країн ЄС у вартісному вираженні склала 24%.

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Очолює рейтинг імпортерів українського м'яса Саудівська Аравія, яка закуповує в України виключно м'ясо птиці. Перші закупівлі вона зробила у 2015 році. А вже у 2020 році експорт українського м'яса птиці в Саудівську Аравію досяг 83 тис.т на суму 136 млн дол. Торік Саудівська Аравія закупила 101 тис.т української м'ясопродукції на суму 190 млн дол., збільшивши свою частку в нашому експорті до 22,5%.

Нідерланди, які протягом 2017-2019 років очолювали ТОП-10, з часткою в 16,1% утримують друге місце – за обсягами закупівель українського м'яса близько 58 тис.т на суму 136 млн дол.

Значними є також частки Китаю (7,2%), ОАЕ (4,7%), Словаччини (4,7%), Азербайджану (3,9%), Білорусі (3,6%) і Казахстану (3,5%).

"Протягом всього 2021 року тривала заборона для українських експортерів на поставки курятини в Європейський Союз з тих регіонів нашої країни, де був виявлений пташиний грип, однак це не вплинуло істотно на підсумкові показники", - підсумував Духницький.

Ціни на м'ясо та експорт: