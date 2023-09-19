Хорватські порти наразі сприяють перевезенню українського зерна до третіх країн.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна не буде імпортувати українське зерно і не виключив заборону на такий імпорт за прикладом Польщі, Угорщини та Словаччини.

"Позиція та бажання Хорватії полягає в тому, що ми транзитна країна, а не країна, яка отримує величезні обсяги українського зерна, яке дешевше за наше, що означало б, що наші фермери опинилися в біді", – цитує хорватського прем'єр-міністра видання Politico

Зазначається, що на запитання, чи запровадить Хорватія подібну заборону як Польща, Угорщина та Словаччина, Пленкович не відповів, але повторив, що хорватські порти наразі сприяють перевезенню українського зерна до третіх країн.

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Альтернативні шляхи експорту українського зерна - головні новини

Без "зернового коридору" в серпні Україні вдалось збільшити експорт агропродукції до 4,3 млн тонн, це на 16% більше за липневий показник. Зокрема, через річкові порти Дунаю було перевезено 64% обсягів експорту в серпні.

7 вересня стало відомо, що українське зерно почали експортувати через хорватські порти. Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю.

14 вересня в ЄС заявили, що для вирішення питання з експортом українського зерна вони вивчають можливість створення альтернативного зернового коридору із залученням Італії та Греції.

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