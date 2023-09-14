У Єврокомісії заявили, що рішення щодо експорту українського зерна на рівні ЄС поки немає.

Для вирішення питання з експортом українського зерна ЄС вивчає можливість створення альтернативного зернового коридору із залученням Італії та Греції.

Про це заявила представник Єврокомісії з питань сільського господарства та торгівлі Міріам Гарсія Феррер, зазначивши при цьому, що завдяки "коридору солідарності" вдалося знизити витрати на логістику на 50%, повідомляє The Poultry Site.

Вона зазначила, що до кінця року в ЄС планують досягти показника в 4 мільйони тонн через цей коридор.

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"Паралельно, звичайно, нам потрібно зміцнити інші коридори і є альтернативні маршрути... ми не тільки запросили країни Балтії та Хорватії, щоб обговорити альтернативні шляхи, але ми також включили Італію та Грецію, як потенційно нові маршрути експорту українського зерна", – зазначила представник Єврокомісії.

Коментуючи закінчення терміну дії заборони на імпорт українського зерна, в Єврокомісії заявили, що рішення на рівні ЄС поки немає.

Ситуація з українським зерном

До 15 вересня 2023 року Україні заборонено імпортувати кукурудзу, пшеницю, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

12 вересня Польща заявила, що блокуватиме імпорт української продукції, навіть якщо Єврокомісія скасує цю заборону.

13 вересня міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що домовився з румунськими, болгарськими та словацькими колегами, що вони продовжать заборону на імпорт української агропродукції. Також повідомлялося, що перелік заборонених до імпорту українських товарів може розширитися.

Глава офісу комісара ЄС з торгівлі Міхаель Хагер запропонував продовжити заборону на імпорт українського зерна та олійних культур до Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини.

Однак 14 вересня Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна. Водночас, президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за рішення не продовжувати обмеження на український експорт після 15 вересня.

Польща заговорила про те, що зернове питання стане перепоною на шляху України до ЄС. Польща вважає, що в нинішніх умовах Україна не може приєднатися до Європейського Союзу, оскільки це зашкодить польському сільському господарству.

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