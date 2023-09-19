Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту.

Із одного з портів Великої Одеси вийшло судно з зерном, яке після виходу РФ із зернової угоди зайшло під загрузку. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці вийшло з порту "Чорноморськ" та рухається в напрямку Босфору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні по встановленому ВМС ЗСУ тимчасовому коридору для цивільних суден. Друге судно знаходиться в порту під завантаженням українською пшеницею для Єгипту", - наголосив Кубраков.

Блокада портів Росією - деталі

Нагадаємо, коли у липні РФ відмовилася продовжувати "зернову угоду", президент України Володимир Зеленський попередив, що експорт продовольства продовжуватимуть без її участі. Росія заявила, що топитиме кожне судно, яке прямуватиме до українських портів, як "перевізник зброї", та розпочала удари по Одещині - портах, ангарах з продовольством, самій Одесі тощо.

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ВМС ЗСУ наголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема, які заблоковані у трьох портах Великої Одеси через війну з початку 2022 року. Вже 16 серпня із Одеського порту вийшло перше таке судно - контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), згодом вийшло ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах понад півтора року.

На минулому тижні тимчасовим коридором до акваторії портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під загрузку. Фахівці підкреслили, що, таким чином, доведено: зерновий коридор без Росії може працювати.

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