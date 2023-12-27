Імпортна сіль дешевша за українську, її поставляють зерновим коридором до Одеси.

Буштинське родовище на Закарпатті не покриває потреби України в солі. Наразі ресурс також імпортують з африканських країн. Вартість солі з Африки нижча, але якість – гірша. Про це заявив в інтерв'ю "Укрінформу" голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Своя сіль Україні потрібна, як і взагалі будь-які свої ресурси… Її також поставляють із африканських країн, я так розумію, зерновим коридором на зворотньому шляху в порти Одеси. Вартість – 2,5 тис. грн за тону", – зазначив чиновник.

За його словами, до війни вартість технічної солі з "Артемсолі" складала 1,5 тис. грн за тонну. В перший рік війни ресурс за 7-9 тис. грн поставляли з Польщі.

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"Вартість закарпатської солі з Буштинського родовища наразі становить 3 тис. грн. Але якість – на порядок вища за африканську: виробник проводив експертизи, вона чудово розчиняється. Тому закарпатську сіль купуватимуть. Плюс, якщо врахувати логістику, то сіль, яка поступає в порти, десь там на півдні країни й освоюватиметься, а ми своєю зможемо закривати потреби заходу та центру", – розповів голова ОВА.

Він додав, що Буштинське родовище запускалося дуже швидкими темпами у 2022 році. Не була належним чином проведена геодезія. Щоб налагодити інфраструктуру, провести дорозвідку родовища, доробити прохід, потрібен ще рік. Інвестор вклав уже біля 170 млн грн у цей проект.

Водночас потреби країни в технічній солі складають 400 тис. тон на рік. Наразі вони добувають близько 45 тон технічної солі на добу, але за необхідності, можуть збільшувати цифру до 200 тон.

Зовнішня торгівля України

В березні наступного року в румунському порту Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції. Домовленість про це досягнута в Румунії на зустрічі щодо нарощення експортної спроможності українських портів Дунаю.

Раніше УНІАН писав, що Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз виробництва цьогорічного врожаю зернових та олійних до 81,3 млн тонн. Показник переглянули завдяки рекордній врожайності саме зернових.

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