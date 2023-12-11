Зокрема, буде запущено онлайн-чергу на обробку барж в Констанці.

В березні наступного року в румунському порту Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції. Як повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) Дмитро Москаленко у Facebook, домовленість про це досягнута в Румунії на зустрічі щодо нарощення експортної спроможності українських портів Дунаю.

"Організацію якірних стоянок ми обговорювали з румунськими колегами ще у вересні. Наразі завдяки відкриттю портів Одеси потік агропродукції через Придунав’я зменшився. Проте питання не втратило актуальності! В будь-який момент з "резервного" напрямку аграрного експорту Дунай може знову перетворитись на основний", – підкреслив він.

Москаленко зазначив, що за січень-лютий румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні ввести стоянку в експлуатацію.

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Також він додав, що ще однією важливою новиною є онлайн-черга на обробку барж в Констанці, яка повинна додати роботі пароплавства більшої прогнозованості.

"На обидва рішення очікували вже давно. Простої барж у Констанці - це додаткові витрати для власників вантажу і катастрофічна втрата ефективності використання флоту", – наголосив Москаленко.

Експорт української агропродукції з допомогою Румунії

13 жовтня стало відомо про те, що влада Румунії затвердила постанову, яка регламентує імпорт чотирьох видів агропродукції з України. Згідно із затвердженою процедурою, буде дозволено імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої з України, але тільки на підставі ліцензії, отриманої від Міністерства сільського господарства Румунії.

14 жовтня заступник керівника офісу президента Ігор Жовква заявив, що Румунія вдвічі збільшить транзитний коридор для експорту українського зерна - з двох до чотирьох мільйонів тонн.

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