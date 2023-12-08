Обсяги збору олійних культур залишаються без змін.

Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз виробництва цьогорічного врожаю зернових та олійних до 81,3 млн тонн. Показник переглянули завдяки рекордній врожайності саме зернових.

Валове виробництва зернових культур збільшиться до 59,7 млн тонн. Обсяги збору олійних залишаються без змін і складають 21,6 млн тонн, заявили в Мінагрополітики.

За попередніми оцінками, у 2023 році аграрії зберуть такі об’єми зернових: пшениці – 22,2 млн тонн, ячменю – 5,8 млн тонн та кукурудзи – 30,1 млн тонн.

Відео дня

Що стосується олійних культур, то врожай соняшнику залишився на рівні 13 млн тонн, соєвих бобів – 4,6 млн тонн. Збір ріпаку завершено – понад 4 млн тонн.

Рівень врожайності зернових збільшився до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України, перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021-му році, він становив 53,6 ц/га.

Це і дозволило в черговий раз переглянути у сторону збільшення обсяги виробництва цьогорічного врожаю, відзначають у МінАПК.

Врожай-2023

Загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га. На початку весни валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн. Потім прогноз переглядали ще декілька разів. Так, у жовтні прогнозований показник збору урожаю підняли до 79,1 млн тонн.

Вас також можуть зацікавити новини: