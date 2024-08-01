Ціни різко злетіли: скільки коштує зараз капуста в Україні

Зазначається, що складні погодні умови скоротили врожай якісного овоча, а попит не зменшується.

Ціни на капусту в Україні значно зросли минулого тижня. Така ситуація на ринку спровокована дефіцитом овоча нового врожаю.

Аналітики EastFruitзазначили, що фермери нарікають на спекотну погоду, через що дозрівання капусти сповільнилося.

Так, білокачанну капусту продають по 18-25 грн\кг ($0,44-0,61/кг), що в середньому на 63% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, коли ціни на овоч не перевищували 17 грн/кг ($0,41/кг).

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При цьому якість капусти знизилася через хвороби та шкідників, що дало змогу продавцям підвищити відпускні ціни на більш якісну продукцію.

Зазначається, що більшість фермерів уже продали свої врожаї, а пізні сорти ще не надходять на ринок масово. При цьому попит на дану продукцію досить високий, що також провокує цінове зростання.

Варто зазначити, що зараз ціни на капусту в Україні вже в середньому в 2,7 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Якщо темпи збуту капусти збережуться, то фермери планують і далі підвищувати ціни.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В Auchan капуста продається по 37,6 гривні за кілограм - у нашому списку це найвища ціна.

При цьому в АТБ овоч віддають по 29,89 грн/кг.

Найдешевша капуста в Сільпо - 27,50 гривні за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Українські фермери підвищили відпускні ціни на цибулю. Станом на 27 липня продукцію відвантажують по 10-16 гривень за кілограм.

Також ціни на тепличні огірки продовжують впевнено зростати. Станом на 26 липня ця продукція надходить у продаж по 35-55 гривень за кілограм.

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