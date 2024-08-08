Багато українських фермерів заявляють про свій намір вже наступного тижня здійснити чергові спроби підвищити ціни в цьому сегменті.

Зростання цін на ринку картоплі в Україні продовжилось і на поточному тижні, що стартував 5 серпня. Основні продажі відбуваються в межах 13-18 грн/кг ($0,32-0,44 /кг). Це в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що цьому сприяє досить обмежена пропозиція продукції на ринку. Попри підвищення цін у даному сегменті, попит на картоплю залишається досить високим.

Так, спостерігається скороченням поставок із господарств, оскільки через посуху в низці регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи. Крім того, продавці говорили про нечисленну пропозицію продукції високої якості, що також надавало підтримку цінам.

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Варто зазначити, що наразі ціни на картоплю в Україні в середньому на 82% вищі, ніж у першій половині серпня 2023 року. Тоді відвантаження продукції відбувалося не дорожче 10 грн/кг ($0,24/кг). До того ж ціни на один з основних продуктів для українців є найвищими, як мінімум за останні 5 сезонів. Водночас багато українських фермерів заявляють про свій намір вже наступного тижня здійснити чергові спроби підвищити ціни в цьому сегменті.

Ціни на овочі та фрукти

Ціни на кавуни в Україні вже знизилися на третину. Наразі вартість на внутрішньому ринку вже опустилися до 3-8 грн/кг ($0,07-0,19/кг). Поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи. Це збільшило пропозицію продукції на ринку.

Ціни на капусту в Україні значно зросли. Така ситуація на ринку спровокована дефіцитом овоча нового врожаю. Фермери нарікають на спекотну погоду, через що дозрівання капусти сповільнилося.

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