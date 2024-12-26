Ціни на моркву набирають обертів: скільки вже коштує овоч в Україні

Морква вже надходить у продаж у середньому в 2,6 раза дорожче, ніж роком раніше.

Відпускні ціни на моркву в Україні продовжують зростати. Подорожчання зумовлене підвищеним попитом з боку оптовиків і роздрібних мереж.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що з початку поточного тижня морква зросла в ціні до 23-30 грн/кг, ($0,55-0,71/кг), залежно від якості та обсягів партії, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зростання цін у цьому сегменті виробники аргументують одразу кількома причинами. Насамперед, скорочення пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на моркву зберігається досить високим. Також варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, зберігають моркву високої якості, очікуючи на подальший ріст цін.

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На сьогодні морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 2,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому зазначено, що попит на овоч не впав через зростання цін, у зв'язку з чим вони не виключають, що наступного тижня фермери спробують знову підвищити ціни.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити за 29,90 грн/кг.

При цьому в АТБ коренеплід можна купити за 16,95 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на моркву стартують від 30,70 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні на тлі обмеженої пропозиції продовжують зростати ціни на деякі овочі. Зокрема, білокачанна капуста стає найдорожчим овочем борщового набору.

При цьому координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв зазначив, що картопля почала дорожчати ще до сезону активного збору врожаю пізніх сортів. За його словами, передумов для різкого падіння ціни на картоплю зараз немає.

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