В Україні стрімко дорожчає морква: скільки зараз коштує кілограм

Ціна на якісну моркву вже в середньому на 83% вища, ніж рік тому.

Ціни в Україні на моркву продовжують зростати. Основна причина подорожчання - зростання попиту на овоч останні два тижні.

Аналітики проєкту EastFruit пишуть, що тільки з кінця минулого тижня морква в Україні подорожчала в середньому на 11%, і виробники готові відвантажувати дану продукцію за ціною 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 /кг) залежно від якості, регіону та інших умов.

Зазначається, що зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності. Водночас більшість господарств призупинили продажі моркви високої якості в очікуванні подальшого зростання цін і заклали основний обсяг урожаю на зберігання. У зв'язку з цим у продаж віддають тільки надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.

Відео дня

Зазначимо, що наразі ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому на 83% вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і далі підвищувати ціни за умови збереження попиту.

Ціни на моркву в супермаркетах України

Овоч в АТБ можна купити по 16,95 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 28,70 гривні за кілограм.

В Auchan же овоч можна купити за 25,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Овочі в Україні продовжують дорожчати. Зокрема, відновилося зростання цін на картоплю. При цьому продовжилося зростання цін на капусту, а також дорожче, ніж тижнем раніше продавалася цибуля.

На тлі невисокого попиту і зростання імпорту знову почали знижуватися відпускні ціни на огірки. На українському ринку залишився лише імпортний баклажан, через що ціни зросли вдвічі.

Що стосується фруктів, то через активізацію попиту ціни переважно зростали. Зазначається, що тільки апельсини додали в ціні 15-20% - від 80 до 120 гривень, а діапазон цін мандаринів становить від 90 до 120 гривень за кілограм, клементини - 50-60 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: