Зазначається, що ціни на фрукти змінилися різнопланово.

В Україні на тлі обмеженої пропозиції продовжують зростати ціни на деякі продукти. Зокрема, білокачанна капуста стає найдорожчим овочем борщового набору.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що верхня цінова межа на капусту піднялася з 30 до 35 гривень за кілограм. Після незначного подорожчання минулого тижня, ціни на картоплю повернулися на попередній рівень. Овоч продавали по 20-23 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни були в діапазоні 22-28.

Верхня цінова межа солодкого перцю знизилася за тиждень зі 140 до 135 грн., а найдешевший кабачок віддавали по 115 грн/кг, хоча тижнем раніше його можна було купити по 110 грн/кг. У сегменті зелені ціни збереглися на рівні попереднього періоду.

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Що стосується фруктів, то ціни змінилися різноспрямовано. Гранат подешевшав з 95-110 до 90-100 грн/кг, а хурма впала в ціні з 95-170 до 80-150 грн/кг. При цьому лимон подорожчав і тепер оптові ціни на нього стартують від 63 грн/кг, а тижнем раніше - від 60.

Падають ціни на банан. Якщо тижнем раніше його продавали по 58-62 грн/кг, то тепер по 52-60 грн/кг. Мандарини також впали в ціні з 75-140 грн/кг до 65-135, а ось апельсин подорожчав до 68-130 з 65-125 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв зазначив, що картопля почала дорожчати ще до сезону активного збирання врожаю пізніх сортів. За його словами, передумов для різкого падіння ціни на картоплю зараз немає.

При цьому виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що напередодні свят ціни на м'ясо в Україні підвищаться, але після Нового року вийдуть на колишній рівень.

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