Ціни на огірки в Україні вимушено знизилися: скільки коштує кілограм

Українські фермери змушені знижувати ціни на огірки. Така тенденція пояснюється тим, що пропозиція на ринку досить висока, а попит продовжує поступово знижуватися.
Аналітики EastFruit зазначили, що на сьогоднішній день тепличні господарства продають огірки по 40-55 грн/кг ($0,97-1,33/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії продукції. Нинішні ціни в середньому вже на 11% нижчі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Варто зазначити, що уникнути цінового спаду фермерам не вдалося, навіть попри зниження конкуренції з боку огірків з відкритого ґрунту. Наразі цю продукцію пропонують окремі господарства, які продають залишкові партії овочів середньої та низької якості.
При цьому, попри чергове зниження цін на тепличні огірки, наразі овоч надходить у продаж на 150% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.
Ціни на огірки в супермаркетах України
В АТБ огірки віддають по 69,89 гривні за кілограм.
При цьому в Auchan овоч віддають по 69,80 грн/кг.
Водночас у Сільпо ціни на огірки стартують від 85 гривень за кілограм.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Ціни на цибулю в Україні пішли вгору. Основною причиною подорожчання стали дощі в південних областях країни. На сьогодні українські фермери віддають цибулю за ціною 10-15 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
При цьому ціни на моркву підскочили через зниження пропозиції коренеплоду на ринку, коли попит на нього не знижувався. Так, фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг, що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.