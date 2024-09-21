Ціни на огірки в Україні вимушено знизилися: скільки коштує кілограм

Зазначається, що овоч надходить у продаж на 150% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Українські фермери змушені знижувати ціни на огірки. Така тенденція пояснюється тим, що пропозиція на ринку досить висока, а попит продовжує поступово знижуватися.

Аналітики EastFruit зазначили, що на сьогоднішній день тепличні господарства продають огірки по 40-55 грн/кг ($0,97-1,33/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії продукції. Нинішні ціни в середньому вже на 11% нижчі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто зазначити, що уникнути цінового спаду фермерам не вдалося, навіть попри зниження конкуренції з боку огірків з відкритого ґрунту. Наразі цю продукцію пропонують окремі господарства, які продають залишкові партії овочів середньої та низької якості.

Відео дня

При цьому, попри чергове зниження цін на тепличні огірки, наразі овоч надходить у продаж на 150% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ огірки віддають по 69,89 гривні за кілограм.

При цьому в Auchan овоч віддають по 69,80 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на огірки стартують від 85 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на цибулю в Україні пішли вгору. Основною причиною подорожчання стали дощі в південних областях країни. На сьогодні українські фермери віддають цибулю за ціною 10-15 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому ціни на моркву підскочили через зниження пропозиції коренеплоду на ринку, коли попит на нього не знижувався. Так, фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг, що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: