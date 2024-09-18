В Україні різко підскочила ціна на популярний овоч: скільки коштує кілограм

Виробники планують й надалі підвищувати ціни на моркву.

Ціни на моркву в Українізначно зросли. Причиною стрибка є те, що коренеплоду на ринку стало менше, а от попит не знижується.

Аналітики EastFruit зазначили, що фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг ($0,29-0,39/кг), що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

На думку операторів ринку, підвищення цін на моркву пов'язане з істотним скороченням пропозиції моркви в міжсезоння. Зокрема, більшість фермерів уже продали овоч середніх сортів, а от збирати врожай пізніх сортів здебільшого ще не почали.

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Повідомляється, що ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому в 2,2 раза вища, ніж рік тому. При цьому виробники планують й надалі підвищувати ціни, якщо збережуться нинішні темпи збуту.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В АТБ моркву продають по 15,89 гривень за кілограм.

При цьому в Auchan овоч можна купити трохи дешевше - 14,90 грн/кг.

У Сільпо ж коренеплід набагато дорожчий. Ціни на моркву стартують від 17,60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні очікується суттєве подорожчання гречки через скорочення площ посівів. Крім того, погода внесла свою лепту і значно знизила врожайність популярної в Україні культури.

Також ціни на вершкове масло в Україні зростають на тлі подорожчання продукту в Європі

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