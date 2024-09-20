Ціни на цибулю в Україні несподівано пішли вгору: скільки коштує кілограм

Середня ціна на цибулю в Україні сьогодні фактично відповідає рівню минулого року.

Ціни на цибулю в Україні пішли вгору. Основною причиною подорожчання стали дощі в південних областях країни.

Аналітики EastFruit повідомили, що погода змушує фермерів призупинити збирання врожаю, що призводить до скорочення пропозиції на ринку і підвищення цін на цибулю.

На сьогодні українські фермери віддають цибулю за ціною 10-15 грн/кг ($0,24-0,36/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Зазначається, що причиною підвищення цін фахівці називають підвищення попиту.

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Крім того, що дощі можуть знизити якості цибулі, яка залишилася в полі. На думку аналітиків, більшу частину овоча хорошої якості фермери залишають на зберігання, продаючи невеликі партії.

Повідомляється, що середня ціна на цибулю в Україні сьогодні фактично відповідає рівню минулого року.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

В Auchan ціни на цибулю стартують від 14,90 гривень за кілограм.

В АТБ цибулю віддають по 14,95 грн/кг.

У Сільпо ріпчасту цибулю можна купити за 15,40 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на моркву в Україні значно зросли. Причиною стрибка є те, що коренеплоду на ринку стало менше, а от попит не знижується. Фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг, що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Крім того, в Україні зростають ціни на якісні помідори. Зараз тепличні томати в Україні надходять у продаж за найвищими за останні 7 років цінами. Українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше 50-60 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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