Зазначається, що підвищений попит на тлі скорочення пропозиції призвів до зростання цін на огірок.

В Україні різко подорожчали низка основних овочів, які вважаються основними і використовуються для приготування традиційного українського борщу. Дешевше, ніж попереднього тижня, фермери продавали картоплю.

Аналітики EastFruit пишуть, що після подорожчання попереднього тижня ціни на картоплю знову почали знижуватися. Якщо раніше її виробники віддавали по 12-15 гривень за кілограм, то минулого тижня ціна впала до 10-13 грн/кг.

В Україні різко подорожчала білокачанна капуста з 15-18 грн/кг до 22-23. Дорожче, ніж тижнем раніше продавалися морква - з 10-12 грн/кг до 12-23 і буряк - з 9-10 грн/кг до 12-13.

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Водночас зростання пропозиції ріпчастої цибулі, змусило продавців опускати ціни. Тепер нижня гранична ціна знаходиться на рівні 10 гривень за кілограм.

Підвищений попит на тлі скорочення пропозиції призвів до зростання цін на огірок. Якщо попереднього тижня овоч продавали по 30-40 гривень за кілограм, то минулого тижня - 45-50 грн/кг.

Позитивний ціновий тренд також спостерігався на ринку томату і солодкого перцю. Ціни на помідори підскочили з 15-30 грн/кг до 20-45, а солодкий перець - з 30-45 грн/кг до 35-50.

Пекінська капуста подешевшала з 50-55 до 40-45 гривень за кілограм. При цьому кабачок подорожчав з 10-13 до 12-15 грн/кг, а баклажан підскочив у ціні з 9-15 грн/кг до 20-22.

У сегменті зелені фермери значно знизили ціни на кріп з 75-200 грн/кг до 50-100, а салат подешевшав більш ніж удвічі - з 120-180 грн/кг до 35-70.

Сезонне збільшення пропозиції груші, з місцевих господарств, призвело до зниження цін. Наразі оптова ціна за кілограм фрукта перебуває в межах 15-30 гривень за кілограм. При цьому ціни на українські груші вже на 32% нижчі за торішні.

Ціни на продукти в Україні - головні новини

В Україні очікується суттєве подорожчання гречки через скорочення площ посівів. Крім того, погода внесла свою лепту і значно знизила врожайність популярної в Україні культури.

Також ціни на вершкове масло в Україні зростають на тлі подорожчання продукту в Європі.

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