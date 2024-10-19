Ціни на популярний фрукт в Україні б'ють нові рекорди: скільки вже коштує кілограм

Зазначається, що ціни на яблука найвищі щонайменше за останні 7 років.

Ціни на яблука в Україні знову ростуть. Чергове подорожчання пояснюється скороченням пропозиції фруктів зимових сортів, хоча попит залишається високим.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що на сьогодні яблука пропонуються до продажу в діапазоні 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Нинішні ціни на яблука в Україні найвищі як мінімум за останні 7 років. При цьому пропозиція якісних фруктів обмежена, тому що багато виробників вважають за краще не поспішати з продажами, і зимові сорти закладають на зберігання, сподіваючись на більш високі ціни в подальшому.

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Таким чином, яблука в Україні вже в середньому на 54% дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому не виключено зростання цін наступного тижня, бо подорожчання не знизило попит.

Ціни на яблука в супермаркетах України

В Auchan фрукт можна купити за 26,30 грн/кг.

В АТБ ж яблука віддають по 29,95 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 30 гривень на товар без знижок.

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Цього тижня неабияк подорожчала цибуля. Відпові ціни підвищуються, бо пропозиція скоротилася, а от попит залишається на високому рівні.

Крім того, дорожчають тепличні огірки. Зростання цін пояснюється холодною погодою, через яку істотно скоротилися обсяги пропозиції овоча.

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