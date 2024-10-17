В Україні стрімко дорожчають огірки: скільки коштує кілограм цього тижня

Зазначається, що тепличні огірки в Україні вже в середньому на 14% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Огірки в Україні продовжують дорожчати. Зростання цін пояснюється холодною погодою, через яку істотно скоротилися обсяги пропозиції овоча.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що підтримку цінам також надає відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит.

Огірки зараз надходять у продаж у діапазоні 65-80 грн/кг ($1,58-1,94/кг) залежно від якості продукції та обсягів партій. Зазначається, ціни поточного тижня зросли на 26%.

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При цьому вказано, що в Україні завершується сезон реалізації тепличного огірка. Фермери розпочали зачистку теплиць, тому пропонують огірок переважно дрібним оптом.

Експерти вважають, що ситуація на ринку може призвести до збільшення поставок імпортних огірків уже з наступного тижня. На сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже в середньому на 14% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan улюблений салатний овоч українців можна купити по 83 гривні за кілограм.

При цьому в АТБ огірки коштують 79,89 грн/кг.

У Сільпо ж ціни на огірки стартують від 99 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ажіотаж навколо картоплі в Україні не вщухає. Зростання цін не зупиняє навіть збирання овоча в місцевих господарствах та імпорт.

Продовжили зростати ціни на огірок і томат. До речі, ціни на томат - максимальні за останні сім років.

Крім того, цього тижня неабияк подорожчала цибуля. Відпускні ціни підвищуються, бо пропозиція скоротилася, а от попит залишається на високому рівні.

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