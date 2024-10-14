Зазначається, що дешеві овочі та фрукти зникають з ринку.

Ажіотаж навколо картоплі в Україні не вщухає. Зростання цін не зупиняє навіть збирання овоча в місцевих господарствах та імпорт.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові ціни на картоплю підскочили з 15-20 грн/кг до 17-22. Також дорожче, ніж попереднього тижня, продавалася морква - з 16-17 грн/кг до 17-18.

Водночас збільшення пропозиції капусти змусило продавців знизити відпускні ціни з 22-25 до 18-22 гривень за кілограм. Збільшення на ринку пропозиції цибулі середньої та низької якості також призвело до зниження нижньої цінової межі до 12 гривень.

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Продовжили зростати ціни на огірок і томат. До речі, ціни на томат - максимальні за останні сім років. При цьому нижня цінова межа солодкого перцю дещо знизилася - до 50 гривень.

Ціни у фруктово-ягідному сегменті змінилися лише за кількома позиціями. Наприклад, у продаж більше не надходить дешева груша і виноград, що потягнуло за собою ціни. Так, найдешевша груша вже по 50 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше вона була по 30 грн, а оптові ціни на виноград стартують від 65 гривень, хоча тижнем раніше стартували від 60.

Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася слива. Зокрема, ціни стартують від 50 гривень, хоча тижнем раніше найнижча оптова ціна була на рівні 30 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Інфляція на споживчому ринку України прискорилася, порівняно із серпнем, до 1,5% - з початку року - до 6,5%, заявляють експерти. У звіті Держстату зазначено, що зростання цін у вересні було найбільшим з початку року.

Порівняно з вереснем 2023 року, інфляція зросла до 8,6%. Найбільше зростання цін спостерігається на хліб, макаронні вироби, молоко, сир, олію, фрукти і, особливо, на овочі.

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