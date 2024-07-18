Ціни на картоплю в Україні стрімко летять донизу: скільки коштує кілограм

Зазначається, що фермери змушені прискорити збір урожаю.

Ціни на картоплю в Україні продовжують стрімко падати. Фермери змушені швидше збирати врожай через погоду.

Аналітики EastFruit зазначили, що поспішний збір нового врожаю призвів до збільшення пропозиції на ринку і як результат до падіння ціни.

Українські виробники змушені відвантажувати картоплю нового врожаю за ціною 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг), що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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У цей же період минулого року картопля нового врожаю коштувала в середньому на 20% дешевше, ніж сьогодні. Не виключено, що ціни на картоплю будуть і далі знижуватися.

Скільки коштує картопля в супермаркетах України

У Сільпо найдешевшу картоплю продають за ціною 14 гривень за кілограм.

При цьому в АТБ за кілограм картоплі доведеться віддати 15,89.

В Auchan зі знижкою картопля коштує 15,80 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на продукти в Україні продовжують знижуватися за рідкісним винятком. Фермери переписують цінники через збільшення обсягів урожаю.

Падають ціни на картоплю нового врожаю. Так, минулого тижня овоч віддавали за 11-15 гривень за кілограм, а попереднього його ціна була на рівні 12-16 грн/кг.

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