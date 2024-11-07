Морква має всі шанси стати найдорожчою позицією борщового набору.

З кінця минулого тижня ціни на моркву в нашій країні зросли в середньому на 11%. Про це повідомляє спеціалізований портал EastFruit.

На сьогодні українські фермери готові відвантажувати коренеплоди по ціні 20-28 грн/кг ($0,48-0,68/кг). Таким чином, ціни на моркву залишаються найвищими як мінімум за останні 7 років моніторингу.

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Якщо порівнювати з початком листопада минулого року, то зараз ціни на популярний овоч в середньому вищі у 3,7 рази.

Ближче до вихідних морква взагалі може стати найбільш дорогою позицією борщового набору на внутрішньому ринку, випередивши навіть картоплю, ціни на яку також б'ють всі рекорди десятиліття.

Аналітики зазначають, що ціни на моркву поступово зростають протягом четвертого тижня поспіль. Ситуацію називають не типовою, оскільки за останній місяць українські комерційні господарства прибрали основний обсяг моркви пізніх сортів.

За словами фермерів, аномальна погода влітку призвела до різкого зниження якості та кількості врожаю - фахівці нерідко казали про втрати врожаю овочів до 50% і більше.

Зараз до продажу находить продукція переважно середньої якості, яка не може задовольнити існуючі потреби українського покупця.

Більша частина господарств вже призупинила продаж високоякісної моркви, очікуючи на ще більше зростання цін. Основний обсяг врожаю було закладено на зберігання.

При цьому попит на моркву залишається доволі високим. За останній час можна бачити активізацію закупівель як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж.

Ринок овочів - чого чекати

Раніше повідомлялось, що в Україну завезли найбільший обсяг імпортної картоплі за останні сезони. Причиною цього став її дефіцит, який, як вже зазначалось, призвів до нечуваного стрибка цін.

Водночас аналітики заспокоюють - ціни на популярний овоч не повинен сягнути позначки в 50 гривень за кілограм, оскільки нинішня ціна є достатньою для того, щоб покрити собівартість.

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