Страшний сон кавоманів: ціни на улюблений напій б’ють рекорди

Ціни на каву в українських супермаркетах та кав’ярнях зростають вже понад рік, і, схоже, не збираються зупинятись. УНІАН з’ясував, чим спричинені ці цінові перегони та чому вартість кави і далі підвищуватиметься.

Більшість людей в Європі (і українці – не виключення) полюбляють починати свій день з філіжанки кави. Втім, вже понад рік задоволення від ранкового ритуалу псує один фактор – ледь не щодня улюблений напій дорожчає.

"Зерна кави у закупці дійсно подорожчали. Тому ми також змушені підіймати ціни на свій асортимент. Протягом приблизно останніх півроку в нас ціни піднялись десь на 10 відсотків", – розповідає УНІАН бариста і власник столичної кав’ярні Олександр.

Але чим же спричинене це стрімке зростання цін?

Відео дня

Стимули росту кавових цін

Перед тим, як опинитися у нашій чашці, кава долає довгий шлях. Тож і головні причини її подорожчання беруть свій початок поза межами України.

Провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Богдан Духницький зазначає, що в Україні ціни на запашні зерна почали зростати ще з початку 2022 року.

"Основною причиною такої тенденції є зростання цін на каву на світових ринках через несприятливі погодні умови та низький врожай у провідних країнах-виробниках цієї культури. Це, перш за все, Бразилія, Колумбія, В’єтнам та Індонезія. Оскільки наша країна цілком залежить від імпортних поставок цього продукту, глобальні тенденції прямо впливають на український продовольчий ринок", – пояснює він в коментарі УНІАН.

Регіональна директорка компанії, що здійснює маркетингові дослідження, 4Service Group Вікторія Скорбота зазначає, що на ринок кави також вплинув глобальний збій у ланцюжках постачання, а саме – нестача контейнерів для транспортування зерен. Тому що виробники та обсмажувальники – компанії, які переробляють кавові зерна в придатний для споживання продукт – часто розташовані в різних країнах.

Крім цього, за її словами, в країнах-експортерах були свої глобальні внутрішні проблеми, які так чи інакше відобразились на ситуації з кавою.

"Зокрема, Ефіопія перебувала на порозі громадянської війни, а у В’єтнамі зростала кількість хворих на ковід", – зазначила Скорбота.

Для кавового ринку України додатковим болючим ударом стала повномасштабна війна, внаслідок якої порушились логістичні ланцюжки та, зрештою, зросла вартість доставки.

Почім "опіум для народу"?

Згідно з даними компанії Опендатабот, наприкінці 2023 року в Україні філіжанка еспресо коштувала, у середньому, 30 гривень.

"Індекс Еспресо в Україні за останні роки виріс удвічі: з 15 гривень у 2017 році до 30 гривень наприкінці 2023-го", – йдеться в дослідженні.

Аналітики зазначають, що під час повномасштабного вторгнення відбувся різкий стрибок цін, в результаті якого середня вартість чашки еспресо в країні зросла з 20 до 28 гривень лише протягом 2022 року.

"Найдорожче філіжанка кави стане на Одещині (36 грн), Донеччині (35 грн) та Харківщині (32 грн). Натомість найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні на Хмельниччині (21 грн), Сумщині (23 грн), Житомирщині та Вінниччині – по 24 гривні відповідно", – підрахували дослідники.

Зростає й вартість усіх кавових брендів на полицях вітчизняних супермаркетів. Так, зокрема, в АТБ за останнє півріччя 2023 року усі види кави (мелена, зернова, розчинна) здорожчали приблизно на 15 відсотків. І це призвело навіть до зниження попиту на цей продукт.

"В 2023-му порівняно з 2022 роком кількість продажів зменшилась в середньому на 7-10 відсотків, що обумовлено ростом цін на каву та виїздом великої кількості людей з України за кордон", – зазначають в компанії АТБ.

Схожі тенденції спостерігають і у інших мережах супермаркетів. Крім того, за словами представників магазинів, споживачі шукають способи зекономити.

"Можемо констатувати, що наші клієнти сьогодні шукають для себе найбільш вигідні цінові пропозиції. Наприклад, купують велику упаковку кави на довгий період", – розповідає керівниця управління закупівель кондитерських товарів, чаю, кави мережі VARUS Тетяна Волчкова.

Наскільки критична кавова ситуація

Попри скорочення виробництва кави у світі, в українських магазинах все ж представлений її широкий вибір, а кав’ярні пропонують усі можливі варіанти приготування цього популярного напою.

"Наразі дефіциту кави немає і не очікується в найближчий час", – запевняють у VARUS.

В мережі АТБ дефіциту пропозиції також не прогнозують.

"За 2023 рік суттєвих змін в асортименті кави не було, гострого дефіциту немає. На ринку стабільно присутні основні торгові марки", – повідомляють в компанії.

В Інституті аграрної економіки вважають, що загалом, станом на зараз, ситуація на українському ринку кави не є критичною.

"Кава належить до продуктів, які витримують тривале транспортування й зберігання, тому може накопичуватись, наприклад, на складах. Разом з тим перелік країн, де вона вирощується, доволі обмежений, тому будь-які збої системи "виробництво-доставка" різко змінюють весь ринок", – зазначає експерт Духницький.

За його словами, наразі дорогоцінні кавові зерна торгуються у світі за найвищими цінами за останнє десятиліття. І це ще далеко не межа.

"Якщо до цього додати відчутне зниження її запасів внаслідок більшого споживання відносно виробництва за два останні сезони, то практично всі прогнози свідчать про подальше зростання цін в даному сегменті", – говорить він.

А внаслідок прогнозованого здорожчання на світовому ринку, зростатимуть ціни і всередині України. Точні показники зростання експерти не наводять, але очевидно, вони будуть не менш стрімкими, ніж за підсумками минулого року.

Тож, зважаючи на ситуацію у світі та Україні, любителям духмяного напою варто бути готовими платити за нього ще більше. Кава не зникне з полиць супермаркетів та меню кав’ярень, але, можливо, її споживання доведеться скоротити ще більше - задля економії. Зрештою, зелений чай бадьорить не гірше.

Альона Кириченко