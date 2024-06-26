Геополітична напруженість і зміна клімату штовхають країни до конфліктів через скорочення поставок.

Світ рухається до "продовольчих війн", оскільки геополітична напруженість і зміна клімату штовхають країни до конфліктів через скорочення поставок, пише Financial Times з посиланням на заяву Санні Вергезе, гендиректора сінгапурського сільськогосподарського торгового дому,Olam Agri, що є одним з найбільших трейдерів агропродукції у світі.

"Ми вели багато війн за нафту. Ми будемо вести ще більші війни за їжу і воду", – заявив Вергезе, попередивши, що торговельні бар'єри, запроваджені урядами для підтримки внутрішніх запасів продовольства, призвели до загострення продовольчої інфляції.

Великих трейдерів сільськогосподарської продукції, які отримали рекордні прибутки у 2022 році після того, як російське вторгнення в Україну спричинило стрімке зростання цін на продукти харчування, звинувачують у посиленні інфляції через націнки, що збільшують прибутки. Трейдер стверджує, що підвищена інфляція була частково результатом державного втручання. За його підрахунками, поширення нетарифних торговельних бар'єрів у 2022 році у відповідь на війну створило перебільшений дисбаланс попиту та пропозиції.

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Зазначається, що багатші країни накопичували надлишки стратегічних товарів, що призводило до перебільшеного попиту і зростання цін: "Індія, Китай, всі мають буферні запаси. Це лише загострює глобальну проблему", – підкреслив гендиректор Olam Agri.

Ціни на продукти харчування почали зростати після поширення Covid-19 і різко зросли після вторгнення Росії в Україну, оскільки було заблоковано експорт зерна та добрив. Це поглибило продовольчу небезпеку в бідніших країнах і призвело до того, що споживачі в усьому світі зіткнулися з кризою вартості життя. На тлі такого зростання та зміни клімату, що перешкоджають сільськогосподарському виробництву в усьому світі, уряди все частіше вдаються до протекціоністської політики: "Це було абсолютно неправильним рішенням. Ви будете бачити це все більше і більше", – вказав трейдер.

Так, у 2022 році Індонезія заборонила експорт пальмової олії, щоб захистити місцевий ринок, а минулого року Індія ввела обмеження на експорт певних видів рису, намагаючись стримати зростання внутрішніх цін напередодні виборів, після того, як нестабільний мусон порушив виробництво.

Говорячи про вплив зміни клімату на врожайність у світі, Вергезе закликав керівників споживчої індустрії, в тому числі керівників Coca-Cola та Associated British Foods, "прокинутися" і вжити більше заходів для боротьби зі зміною клімату. На його думку, уряди повинні стягувати податок на викиди вуглецю. "Вуглець сьогодні безкоштовний, тому ми забруднюємо без розбору", – зауважив він.

Проблеми сучасного світу

Раніше УНІАН писав. що народжуваність у багатих країнах світу скоротилася більш ніж удвічі з 1960 року і досягла рекордно низького рівня. А уповільнення темпів зростання населення стримує економічне зростання.

Світ перебуває на вражаючому демографічному рубежі. Незабаром світовий рівень народжуваності впаде нижче рівня, необхідного для підтримання постійної чисельності населення. Народжуваність падає майже скрізь, серед жінок на всіх рівнях доходу, освіти та участі в робочій силі.

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