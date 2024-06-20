Різке зниження народжуваності "змінить обличчя суспільств" і вплине на перспективи зростання.

Народжуваність у багатих країнах світу скоротилася більш ніж удвічі з 1960 року і досягла рекордно низького рівня, пише Financial Times з посиланням на дослідження, яке закликає країни готуватися до "майбутнього з низькою народжуваністю".

Зазначається, що згідно з дослідженням Організації економічного співробітництва та розвитку, середня кількість дітей на одну жінку в 38 найбільш промислово розвинених країнах впала з 3,3 у 1960 році до 1,5 у 2022 році. Коефіцієнт народжуваності у всіх країнах-членах групи, окрім Ізраїлю, зараз значно нижчий за рівень при якому населення країни вважається стабільним без імміграції – 2,1 дитини на жінку.

"Це зниження змінить обличчя суспільств, громад і сімей і потенційно матиме значний вплив на економічне зростання і процвітання", -– попереджає організація, що базується в Парижі.

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Проблеми для ринку праці

Уповільнення темпів зростання населення стримує економічне зростання. Згідно з доповіддю МВФ та Європейської комісії про старіння населення до 2024 року, зростання загальної чисельності робочої сили в ЄС незабаром буде недостатнім для компенсації зменшення кількості населення працездатного віку, що загострить дефіцит робочої сили.

У поєднанні зі зростанням тривалості життя низька народжуваність також чинить тиск на державні фінанси, оскільки це призводить до зменшення кількості людей, які сплачують податки, необхідні для покриття зростаючих витрат на старіння населення. Нестача учнів також призводить до збільшення кількості закритих шкіл у Європі, Японії та Південній Кореї.

Водночас країни можуть підтримати рівень народжуваності, впроваджуючи політику, яка сприяє гендерній рівності та більш справедливому розподілу роботи та батьківських обов'язків. Дослідження виявило позитивний зв'язок між рівнем зайнятості жінок і вищими показниками народжуваності, але також показало, що вартість житла стає дедалі більшою перешкодою для народження дітей. Але навіть політика, спрямована на підтримку сім'ї, навряд чи зможе підвищити рівень народжуваності до рівня відтворення населення, йдеться у доповіді.

Майбутнє з низькою народжуваністю

Співавтор доповіді Віллем Адема вказав, що "майбутнє з низькою народжуваністю" вимагає зосередження на імміграційній політиці, а також "заходах, які можуть допомогти людям залишатися здоровими і працювати довше, і підвищення продуктивності праці в цілому".

Найвищі показники народжуваності в Європі мають Франція та Ірландія, а англомовні та скандинавські країни, як правило, знаходяться у верхній частині шкали. За останнє десятиліття Угорщина підвищила рівень народжуваності до середнього показника в ОЕСР, а витрати на сімейні виплати становлять понад 3% ВВП.

Найнижчі показники народжуваності зафіксовані в Південній Європі та Японії – близько 1,2 дитини на жінку, а найнижчий рівень народжуваності в Південній Кореї – близько 0,7. Однак падіння народжуваності в країнах з активною політикою підтримки сімей, таких як Фінляндія, Франція і Норвегія, "стало великою несподіванкою".

ОЕСР заявила, що "другий демографічний перехід" – тенденція, яка знаменує собою зміну ставлення до більшої індивідуальної свободи та альтернативних життєвих цілей і умов життя – допоміг пояснити зниження рівня створення сім'ї. У 2020 році матері в країнах ОЕСР в середньому народжували першу дитину у віці майже 30 років, тоді як у 2000 році цей показник становив 26,5 років. В Італії, Іспанії та Південній Кореї цей показник перевищує 30 років. Адема каже, що відкладання народження дітей збільшує ризик того, що дітонародження взагалі не відбудеться.

Демографічні проблеми у світі

Світ перебуває на вражаючому демографічному рубежі. Незабаром світовий рівень народжуваності впаде нижче рівня, необхідного для підтримання постійної чисельності населення. Народжуваність падає майже скрізь, серед жінок на всіх рівнях доходу, освіти та участі в робочій силі. Падіння народжуваності має величезні наслідки для способу життя людей, зростання економік і позицій світових наддержав.

2024 рік може стати поворотним моментом в історії Європейського союзу, оскільки, за прогнозами ООН, населення, що становить 448 млн осіб, почало скорочуватися. До того ж очікується, що воно продовжить безпрецедентно скорочуватися для мирного часу.

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