Мита на американську свинину завдадуть Китаю відносно невеликої шкоди.

Пекін запровадив 10%-ві мита на американську свинину у відповідь на мита президента Дональда Трампа на все, що Китай експортує до США. Економісти попередили, що це може підвищити вартість повсякденних товарів для американців.

Видання The Washington Post пише, що під мита Пекіна потрапив американський імпорт на суму 21 мільярд доларів, включно зі свининою, куркою, соєвими бобами та іншими сільськогосподарськими товарами, виробленими переважно в сільських районах США, які на виборах підтримали республіканців. Китай став третім за величиною імпортером американської свинини торік після Японії та Мексики.

При цьому мита на американську свинину завдадуть Китаю відносно невеликої шкоди, адже Пекін домігся успіхів в обмеженні залежності від американської свинини і створенні дисбалансу, який працює на його користь. Свинина на 1,1 мільярда доларів, яку Китай закупив у США торік, становила лише 7% від загального обсягу імпорту і 0,1% від загального обсягу поставок.

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Вуха, требуха, рильця та інші субпродукти часто вважаються в Китаї делікатесами, що створює значний ринок для країн, де не люблять тельбухи. Близько 25% свинячих субпродуктів, імпортованих до Китаю, надходить зі США.

"Жоден альтернативний ринок не може наблизитися до цього обсягу за ціною, яку платять китайські покупці", - заявила Федерація експорту м'яса США в недавньому оновленні.

Останніми роками Китай також почав імпортувати свинину і корми для свиней з ширшого кола країн, зокрема з Росії.

"За останні два роки пропозиція на внутрішньому ринку була відносно стабільною, а конкурентоспроможність за ціною підвищилася", - каже Чжу Цзен'юн, дослідник з державної Китайської академії сільськогосподарських наук.

Імпорт із Бразилії, Іспанії та інших виробників має бути достатнім для задоволення попиту навіть під час торгової війни, вважає Чжу.

"У довгостроковій перспективі, якщо Трамп продовжить цю політику, я не думаю, що американська свинина буде конкурентоспроможною в Китаї", - сказав він.

Торгова війна надалі може призвести до зростання цін на китайську свинину за рахунок збільшення вартості кормів і загальної невизначеності на міжнародних ринках, попереджають експерти.

Водночас Пекін набагато більше залежить від американських соєвих бобів, ніж від свинини. Соєві боби зі США становлять близько 35% від загального обсягу поставок до Китаю і використовуються в основному для виробництва кормів і олії. Китайські компанії накопичують запаси сої та підписують шести-дев'ятимісячні контракти, щоб зафіксувати ціни.

Хоча для того, щоб відчути вплив мит, знадобиться час, торгова війна може зрештою призвести до зростання цін на китайську свинину. Але в умовах анемічної китайської економіки інфляція не обов'язково буде поганим явищем, зазначають аналітики. Останніми місяцями ціни на свинину були вперто низькими.

Евен Пей, експерт із сільськогосподарської політики Китаю в консалтинговій компанії Trivium China, вважає, що застосування мит до американської свинини, імовірно, обмежить пропозицію і підніме ціни, допомагаючи вітчизняним фермерам отримувати прибуток. При цьому багато виробників і експортерів побоюються, що торгова війна зі США може призвести до подальшого зниження споживання в китайській економіці.

Мита Трампа - реакція фермерів і виробників

3 березня президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 4 березня нових 25% мит на всі мексиканські та канадські товари і 10% мита на імпорт енергоносіїв з Канади. Крім того, Вашингтон подвоїв мита на низку товарів із Китаю.

При цьому американські фермери з люттю відреагували на мита Трампа. Вони вважають, що торгова війна поставить під загрозу експорт, призведе до підвищення вартості таких товарів, як добрива, і "завдасть шкоди сільській Америці".

До того ж у деяких провінціях Канади відмовилися від продажу американського алкоголю через мита Трампа, що викликало негативну реакцію одного з керівників компанії Jack Daniel's.

Варто зазначити, що найбільші виробники продуктів харчування занепокоєні наслідками запровадження мит на імпорт, тому вони звернулися до Трампа з проханням звільнити деякі імпортні товари, як-от какао та фрукти, від додаткових податків.

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