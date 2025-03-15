Економісти очікують, що ескалація торгової війни призведе до зростання цін на різні товари.

Серед американських споживачів швидко наростає занепокоєння з приводу впливу мит президента США Дональда Трампа на економіку та їхні гаманці. Настрої впали більше, ніж прогнозувалося, а довгострокові інфляційні очікування підскочили.

Видання Bloomberg пише, що настрої споживачів впали до більш ніж дворічного мінімуму, а довгострокові інфляційні очікування підскочили найбільше з 1993 року, що свідчить про зростаюче занепокоєння з приводу економічних наслідків тарифів. Очікування споживачів щодо фінансового становища впали до рекордно низького рівня.

Споживчі ціни в США в лютому зростали найповільнішими темпами за чотири місяці, що стало приємною новиною для американців, які, як і раніше, побоюються, що мита можуть призвести до зростання витрат. Економісти очікують, що ескалація торговельної війни призведе до зростання цін на різні товари - від продуктів харчування до одягу - найближчими місяцями, перевіряючи стійкість споживачів і економіки загалом.

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Німеччина переживає найглибшу кризу з часів Другої світової війни. Багаторічна політика "гра в безпеку" призвела до того, що її дороги і мости занепали, цифрові технології загальмувалися, а продуктивність праці впала. Німеччина може бути приречена на низку неефективних урядів, яким не вистачатиме єдності та волі для розв'язання складних проблем - від зростання витрат на державні пенсії до зниження успішності школярів. Якщо Німеччина не знайде вихід найближчим часом, результат може дестабілізувати всю Європу.

Канцлер казначейства Рейчел Рівз звинуватила турбулентність світової політики в несподіваному скороченні економіки Великої Британії. Січневе падіння обсягів виробництва зумовлене зниженням в обробній промисловості та будівництві, а найсильніший за останні 10 років шторм у країні вплинув на деякі галузі.

Посилення дефляційного тиску в Китаї загрожує зберегтися після того, як сезонні перекоси зникнуть, якщо уряд не скоротить надлишкові потужності в економіці, які тиснуть на ціни. Споживча інфляція цього року скорочувалася в січні-лютому вперше з 2021 року.

Минулого місяця інфляція в Індії знизилася до рівня, нижчого за цільовий показник центробанку, що дає змогу й надалі знижувати відсоткові ставки, оскільки економіка країни стикається з новими перешкодами, спричиненими глобальними торговельними потрясіннями.

Базова зарплата японських робітників зростала найшвидшими темпами за останні 32 роки, що є позитивним сигналом для Банку Японії.

Бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва пережив фінансові кризи, корупційні скандали і навіть спробу державного перевороту. Але тепер саме різке зростання цін на продукти харчування становить найбільшу небезпеку для нього.

Банк Канади знизив відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту і назвав торговельну битву зі США "новою кризою". Пакистан несподівано залишив ставки на колишньому рівні, як і Польща, Грузія, Сербія та Перу.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також подвоїв мита на китайські товари. Американський лідер висловив роздратування з приводу потоку фентанілу в його країну, але експерти зазначають, що через кордон із Канадою до США потрапляє не так багато наркотиків.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запроваджує 25% мита на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно і ще на 125 мільярдів доларів через 21 день.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, такими як курка, свинина, соя та яловичина. Також 15 американських компаній потрапили до китайського списку експортного контролю.

Крім того, Трамп пригрозив запровадити мита на імпорт з ЄС у розмірі 25%. 12 березня Євросоюз оголосив про відповідні мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів, після чого президент США вдався до нових загроз запровадити мита, але вже в розмірі 200%.

Також він розкритикував високі мита Індії і заявив, що країна залишається об'єктом взаємних мит, які почнуть діяти з 2 квітня.

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