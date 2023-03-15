В Туреччині сподіваються вирішити це питання позитивно найближчими днями.

Туреччина працює над тим, щоб "зернова угода" була продовжена на 120 днів, а не на два місяці, як заявила Росія.

Як повідомляє TRT Haber, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. За його словами, "зерновим коридором" вже було перевезено понад 24 млн тонн українського продовольства, що є важливим для світової продовольчої безпеки.

"Продовження дійсно важливе. Ми продовжуватимемо наші переговори щодо 120 днів замість двох місяців. Сторони оцінять. Росія та Україна вирішуватимуть. Організація Об’єднаних Націй (ООН) думає так само, як і ми. Сподіваюся, ми спробуємо вирішити це позитивно найближчими днями", – зазначив Акар.

Відео дня

"Зернова угода" - подробиці

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами реалізації цієї ініціативи.

18 березня дія "зернової угоди" закінчується. Вона буде автоматично анульована, якщо сторони її не продовжать.

13 березня в Росії заявили, що "зернова угода" буде продовжена на 60 днів, замість 120, в Україні на це згоду не дали. У Кремлі таке рішення назвали "жестом доброї волі".