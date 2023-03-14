Російська Федерація погодилася продовжити "зернову угоду" на два місяці. У Кремлі таке рішення назвали "жестом доброї волі".
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що продовження угоди з експорту українського зерна на 60 днів було "жестом доброї волі" з боку Росії, тому що її умови досі не виконані.
"Угода не може стояти на одній нозі... З вичайно, умови продовження відносні. Але це свого роду жест доброї волі з боку Росії", - цитує CNN відповідь Пєскова на питання, чому угоду не продовжили на 120 днів.
За його словами, Москва пішла на цей крок "в надії, що після такого тривалого часу умови і зобов'язання, які були взяті на себе сторонами, будуть виконані".
Заступник Міністра закордонних справ Олександр Грушко заявив, що Росія і ООН домовилися про продовження зернової угоди на два місяці після переговорів у Женеві. Він додав, що умовою було виконання всіх даних Росії обіцянок, включаючи зобов'язання щодо зняття санкцій, прямих і непрямих, щодо поставок сільгосппродукції на міжнародні світові ринки.
Варто відзначити, що заяву Кремля про продовження "зернової угоди" на 60 днів ще не підтвердили інші учасники угоди.
Зернова угода - що відомо
У липні 2022 року Росія і Україна посередництві ООН і Туреччини домовилися про безперешкодному експорті зерна з портів Одеської області.
При цьому Москва наполягла на огляді суден-зерновозів, нібито побоюючись поставок зброї для ЗСУ. В результаті огляд Росія використовувала, щоб саботувати угоду і блокувати роботу зернового коридору.
18 березня 2023 року дія зернової угоди закінчується. Угода буде автоматично анудована, якщо сторони не продовжать її. ООН і Туреччина закликали Россю дати свою згоду.