Москва вже дала зрозуміти, що погодиться на продовження тільки в тому випадку, якщо будуть зняті обмеження, що зачіпають її власний експорт.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що "зернова угода", що гарантує безпечний експорт зерна з України через Чорне море, буде продовжена 18 березня, пише The Guardian.

Раніше Туреччина заявляла, що старанно працює над продовженням угоди.

"В окремих переговорах з російською та українською сторонами ми побачили, що обидві сторони підходять до цього позитивно. Ми вважаємо, що все закінчиться позитивно. Ми вважаємо, що угода буде продовжена 18 березня", - сказав Акар в інтерв'ю журналістам.

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Разом з тим в МЗС Росії стверджують, що ще не брали участі в переговорах про продовження угоди щодо зерна.

"Переговорів на цю тему, тим більше за участю російських представників, не було", - заявила прес-секретарка міністерства Марія Захарова.

За її словами, наступний раунд переговорів про продовження угоди відбудеться 13 березня в Женеві між російською делегацією і главою торгового відомства ООН Ребекою Грінспан.

Зернова угода - що відомо

Термін угоди з експорту українського зерна через Чорне море закінчується 18 березня, але ООН і Україна сподіваються, що угода буде продовжена на 120 днів.

Москва вже дала зрозуміти, що погодиться на продовження тільки в тому випадку, якщо будуть зняті обмеження, що зачіпають її власний експорт.

Згідно з умовами угоди, підписаної між Україною, ООН, Туреччиною та Росією у липні 2022 року, експорт зерна здійснюється з трьох українських портів у супроводі конвоїв, а турецький флот інспектує порожні судна, що прибувають в українські порти.

Разом з тим РФ неодноразово порушувала безпеку "зернового коридору" і навіть обстріляла в перші дні беруть участь в угоді порти.

Домовленості були на межі зриву після вибухів у Севастопольській бухті, коли невідомі БПЛА атакували бойові кораблі РФ, які регулярно атакували материкову Україну.

Водночас український президент Володимир Зеленський зазначив, що бажав би "безстрокового" дії угоди.

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